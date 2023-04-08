Seda Sayan'dan Safiye Soyman itirafı "Gerçekleri öğrenin Safiye benim kobayım" Karşıklı estetik yaptıran kankalar şaşırttı
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süre önce de buna benzer bir durum yaşanmış, o da günlerce konuşulmuştu. Herkes Seda Sayan'ın, Safiye Soyman'ı teşvik ettiğini düşünürken ikiliden flaş bir itiraf geldi. İşte ünlü kankaların o itirafı.
08.04.2023 12:07 - Son Güncelleme: 08.04.2023 12:07
Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.
Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı.
"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı. Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.