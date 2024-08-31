Sular durulmuyor! Tuğçe Tayfur’dan “Soyadımı kullanma” diyen babası Ferdi Tayfur’a yanıt: Benden 50 milyon mu istiyorsun?

Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ile soyadı krizi yaşamış ve yapılan açıklamalar herkesi şaşkına çevirmişti. Tuğçe Tayfur'dan soyadını kullanmasını istemeyen babasına yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Tayfur'un "Benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, geçen günlerde kızıyla yaşadığı soyadı polemiğiyle gündeme geldi. Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasını istemediğini dile getirdi.
Tayfur'un avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız.
Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz"