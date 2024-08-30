Sular durulmuyor! Özcan Deniz’in küçük kardeşi ilk kez konuştu! Engellenen videonun içeriğini anlattı: “Kariyerine veda edecekti”

Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Özcan Deniz, son dönemlerde kardeşleriyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlikle gündemden düşmeyen Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de aile polemiğine dahil oldu ve ilk kez konuştu. Semerci, Özcan Deniz'in "Beni durdurdular" deyip yayınlamaktan vazgeçtiği videonun içeriğini anlattı. İşte detaylar...