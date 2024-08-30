Sular durulmuyor! Özcan Deniz’in küçük kardeşi ilk kez konuştu! Engellenen videonun içeriğini anlattı: “Kariyerine veda edecekti”

Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Özcan Deniz, son dönemlerde kardeşleriyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlikle gündemden düşmeyen Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de aile polemiğine dahil oldu ve ilk kez konuştu. Semerci, Özcan Deniz'in "Beni durdurdular" deyip yayınlamaktan vazgeçtiği videonun içeriğini anlattı. İşte detaylar...
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Geçen yıl sürpriz bir şekilde kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı problemlerle gündeme geldi.
Bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, dört kız kardeşinden Yurda Güler ile yaşadığı gerginlikle uzun süre magazin gündeminde yer aldı.