Meryem Uzerli’den Çırağan Sarayı’nda bornozlu pozlar! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 çocuk annesi Uzerli, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bornozuyla Çırağan Sarayı'nda verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...