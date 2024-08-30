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Meryem Uzerli’den Çırağan Sarayı’nda bornozlu pozlar! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2 çocuk annesi Uzerli, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bornozuyla Çırağan Sarayı'nda verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 14:21 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 15:34
Meryem Uzerli’den Çırağan Sarayı’nda bornozlu pozlar! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu 1

Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Meryem Uzerli’den Çırağan Sarayı’nda bornozlu pozlar! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu 2

2 çocuk annesi Uzerli, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Meryem Uzerli’den Çırağan Sarayı’nda bornozlu pozlar! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu 3

Ünlü oyuncu, Çırağan Sarayı'nda bornozuyla verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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