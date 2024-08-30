Songül Öden ile kızı Sone Larin’in havuz keyfi! Anne-kız tatili sosyal medyayı salladı! İlk yorum Arzum Onan ve Demet Evgar’dan!

Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında birçok yapımda rol alan Songül Öden , kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu, Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine girdi ve Öden'in bu evlilikten Sone Larin adını verdiği bir kızı oldu.