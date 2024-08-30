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Songül Öden ile kızı Sone Larin’in havuz keyfi! Anne-kız tatili sosyal medyayı salladı! İlk yorum Arzum Onan ve Demet Evgar’dan!

Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine giren Songül Öden, geçen ocak ayında Sone Larin adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sone Larin'i gözlerden uzak büyüten Öden, sosyal medya hesabında minik kızıyla paylaşımda bulundu. Ailesiyle tatile çıkan oyuncunun kızıyla havuz keyfi yaptığı anlar büyük beğeni topladı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 12:54 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 13:05
Songül Öden ile kızı Sone Larin’in havuz keyfi! Anne-kız tatili sosyal medyayı salladı! İlk yorum Arzum Onan ve Demet Evgar’dan! 1

Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında birçok yapımda rol alan Songül Öden, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

Songül Öden ile kızı Sone Larin’in havuz keyfi! Anne-kız tatili sosyal medyayı salladı! İlk yorum Arzum Onan ve Demet Evgar’dan! 2

Ünlü oyuncu, Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine girdi ve Öden'in bu evlilikten Sone Larin adını verdiği bir kızı oldu.

Songül Öden ile kızı Sone Larin’in havuz keyfi! Anne-kız tatili sosyal medyayı salladı! İlk yorum Arzum Onan ve Demet Evgar’dan! 3

Sone Larin'i gözlerden uzak büyüten Öden, sosyal medya hesabında minik kızıyla paylaşımda bulundu.

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