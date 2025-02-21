Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Sibil, dört yıl önce Hande Erçel ile kısa süreli bir aşk yaşayan, 40 yaşındaki Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırmış.

Bu arada ünlü oyuncunun Sibil'i çok sevdiği, araya üçüncü şahıs girmese bu ilişkiyi kesinlikle bitirmeyeceği de söyleniyor.

Doğrusu halen sosyal medyada birbirlerini takip edip aşk kokan fotoğraflarını silmedikleri için bu 'ihanet' iddiası bana çok doğru gelmiyor ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de boşuna söylenmiyor.