Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, çıkan 'ayrılık' iddialarını doğrulamıştı.
Özyıldız, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" demişti.
İkilinin ayrılık nedeni merak konusu olurken ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşkının ihanet nedeniyle bittiği öne sürüldü.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın ayrılığı herkesi şoke etmiş durumda! Şimdi herkes, 2023 yazında aşk yaşamaya başlayan çiftin neden ayrıldığını merak ediyor.
Sanat ve sosyete kulislerinde ise ayrılığa üçüncü bir şahsın neden olduğu konuşuluyor. Hatta Top 10'daki bu dedikoduda, üçüncü şahsın adı da geçiyor.
Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın arasına, ünlü iş insanı babasıyla aynı adı taşıyan Murat Akdoğan girmiş!
Sibil, dört yıl önce Hande Erçel ile kısa süreli bir aşk yaşayan, 40 yaşındaki Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırmış.
Bu arada ünlü oyuncunun Sibil'i çok sevdiği, araya üçüncü şahıs girmese bu ilişkiyi kesinlikle bitirmeyeceği de söyleniyor.
Doğrusu halen sosyal medyada birbirlerini takip edip aşk kokan fotoğraflarını silmedikleri için bu 'ihanet' iddiası bana çok doğru gelmiyor ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de boşuna söylenmiyor.
Yakında dedikodu mu gerçek mi ortaya çıkar"