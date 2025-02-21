SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Oyuncu Şükrü Özyıldız bir süre önce sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik müjdesi beklenen çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi. Konuyla ilgili ilk sessizliğini bozan Şükrü Özyıldız oldu ve ayrılığı doğruladı. İkilinin ayrılık nedeni merak konusu olurken ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşkının ihanet nedeniyle bittiği öne sürüldü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:48
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, çıkan 'ayrılık' iddialarını doğrulamıştı.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Özyıldız, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" demişti.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

İkilinin ayrılık nedeni merak konusu olurken ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşkının ihanet nedeniyle bittiği öne sürüldü.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın ayrılığı herkesi şoke etmiş durumda! Şimdi herkes, 2023 yazında aşk yaşamaya başlayan çiftin neden ayrıldığını merak ediyor.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Sanat ve sosyete kulislerinde ise ayrılığa üçüncü bir şahsın neden olduğu konuşuluyor. Hatta Top 10'daki bu dedikoduda, üçüncü şahsın adı da geçiyor.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın arasına, ünlü iş insanı babasıyla aynı adı taşıyan Murat Akdoğan girmiş!

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Sibil, dört yıl önce Hande Erçel ile kısa süreli bir aşk yaşayan, 40 yaşındaki Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırmış.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Bu arada ünlü oyuncunun Sibil'i çok sevdiği, araya üçüncü şahıs girmese bu ilişkiyi kesinlikle bitirmeyeceği de söyleniyor.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Doğrusu halen sosyal medyada birbirlerini takip edip aşk kokan fotoğraflarını silmedikleri için bu 'ihanet' iddiası bana çok doğru gelmiyor ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de boşuna söylenmiyor.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Yakında dedikodu mu gerçek mi ortaya çıkar"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını ihanet mi bitirdi? Meğer Hande Erçel’in eski sevgilisiyle...

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya