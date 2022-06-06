Şükran Ovalı mor bikinisiyle sezonu açtı ortalığı yaktı geçti! Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı 20’liklere taş çıkarttı

37 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden isimler arasında yer alıyor. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında evlenen ve bir de çocuk sahibi olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak eşiyle ve çocuğuyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.