Şükran Ovalı mor bikinisiyle sezonu açtı ortalığı yaktı geçti! Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı 20'liklere taş çıkarttı
Güzel oyuncu Şükran Ovalı, rol aldığı yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu, futbolcu eşi Caner Erkin ve arkadaş grubuyla birlikte tatilde aldı. 2017 yılında futbolcu Caner Erkin'le evlenen, 2018 yılında da kızları Mihran Ela Erkin'in kucağına alan Şükran Ovalı, sezonun yorgunluğu atıyor. Tatilinden fotoğraflar paylaşan Şükran Ovalı'nın bikinili pozları ise sosyal medyaya damgsını vurdu. Bir çocuk annesi olan Ovalı'nın fit vücudu dikkat çekti.
37 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden isimler arasında yer alıyor. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında evlenen ve bir de çocuk sahibi olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak eşiyle ve çocuğuyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
SAVCI DERYA KARAKTERİYLE BÜYÜLÜYOR
Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteriyle tüm Türkiye'ye adından söz ettiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, performansıyla herkesi büyüleyen isimler arasında yer alıyor.
BİKİNİLİ POZLARIYLA FİT VÜCUDUNU SERGİLEDİ
37 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı, tatil sezonunu açtı. Dizilerdeki oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Ovalı'nın paylaşımı olay oldu.
Eşi ve çocuğuyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şükran Ovalı, fiziğiyle adeta mest etti.