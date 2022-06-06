Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortalığı kasıp kavurdu! Bir değişti pir değişti görenler: "Aşk yaradı güzelliğine güzellik kattı"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortalığı kasıp kavurdu! Bir değişti pir değişti Melisa'yı görenler, "Aşk yaradı, güzelliğine güzellik kattı" yorumları yapıyor. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Ünlü ismin çocukları da en az kendisi kadar ünlü. En çok da Melisa... Annesine benzetilen Melisa Ural'ın Instagram'dan paylaştığı son hali kısa sürede gündem oldu.
06.06.2022 15:03 - Son Güncelleme: 06.06.2022 15:31
"AŞK YARADI GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortalığı kasıp kavurdu! Bir değişti pir değişti, Melisa'yı görenler, "Aşk yaradı, güzelliğine güzellik kattı" diyor.
Engincan, adında bir abisi, Emir ve Gisella adında bir kız kardeşi olan Melisa Ural Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Annesi Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Melisa, verdiği kilolarla ve asil duruşu ile dikkatleri üzerine çekti.
Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Melisa Ural'a ilk yorum da tabii ki annesi Sibel Can'dan geldi. Ünlü şarkıcı, kızına kalp emojisi bırakmayı ihmal etmedi.
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.