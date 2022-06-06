Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un kumsalda öpüştüğü anlar sosyal medya gündeminde! Birce’den mesaj gecikmedi bakın ne dedi

Sosyal medyada gündem olan sahnelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu Akalay, "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu ve gururlu olduğumu ve tüm yorumlarınıza ve sevginize minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu hikaye tüm ekibimizin emeğiyle gerçek oldu. İyi ki" dedi.