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Şükran Ovalı hem göğüs hem de sırt dekoltesiyle paylaştı ortalık sallandı! Saten elbiseli paylaşıma Caner Erkin kayıtısız kalamadı

2014 yılında dünyaevine giren Caner Erkin ile Asena Atalay, Berkay skandalının ardından, 2016 yılında yollarını ayırmış, bu evliliklerinden Çınar adından bir oğulları dünyaya gelmişti. Erkin, sonrasından oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirmiş, Asena Atalay ise adeta sırra kadem basmıştı. Son dönemde bir projede yer almayan Ovalı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün cesur saten elbisesiyle paylaşım yapan Ovalı'ya, eşi Caner Erkin kayıtsız kalamadı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 14:44 Güncelleme 31 Ekim 2023, 14:54
Şükran Ovalı hem göğüs hem de sırt dekoltesiyle paylaştı ortalık sallandı! Saten elbiseli paylaşıma Caner Erkin kayıtısız kalamadı 1

Caner Erkin ve Asena Atalay çifti 2014 yılında dünyaevine girmişti ve 2016 yılında boşanma kararı almıştı.

Şükran Ovalı hem göğüs hem de sırt dekoltesiyle paylaştı ortalık sallandı! Saten elbiseli paylaşıma Caner Erkin kayıtısız kalamadı 2

Erkin ardından oyuncu Şükran Ovalı ile dünya evine girmişti.

Şükran Ovalı hem göğüs hem de sırt dekoltesiyle paylaştı ortalık sallandı! Saten elbiseli paylaşıma Caner Erkin kayıtısız kalamadı 3

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu iddialı pozlarıyla adeta büyüledi.

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