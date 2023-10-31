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Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu! Yeşilçam efsanesi Itır Esen'den haber var! İşte son sağlık durumu

Aile Şerefi, Bizim Aile, Gülen Gözler, Güneşi Gördüm, Sınav gibi pek çok filmde rol alan, Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Itır Esen, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşadığını sosyal medya hesabından duyurmuş, sevenlerini üzmüştü. Bir süredir tedavi gören usta oyuncu yine Instagram hesabından son sağlık durumunu duyurdu. İşte haberin detayları.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 15:26 Güncelleme 31 Ekim 2023, 15:40
Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu! Yeşilçam efsanesi Itır Esen’den haber var! İşte son sağlık durumu 1

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Gülen Gözler ve Aile Şerefi filmlerinde güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri olan Itır Esen sayısız başarılı projede yer aldı.

Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu! Yeşilçam efsanesi Itır Esen’den haber var! İşte son sağlık durumu 2

Şimdilerde 66 yaşında olan Itır Esen rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı.

Kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu! Yeşilçam efsanesi Itır Esen’den haber var! İşte son sağlık durumu 3

Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını açıklamıştı.

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