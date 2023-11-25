Sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla oğlanı büyüttü! Kayra kocaman adam oldu! İşte Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son hali

2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı büyüttü.
2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönmüştü.
Geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklama çok konuşulmuştu Bilginel'in.
Bilginel'in "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere taş gibi hatunum. Yıllarca 'Çok Avrupaisin' diyerek bana belli karakterleri vermiyorlardı, şimdi herkes Hollywood suratı yaptırıyor, olan bana oldu" ifadeleri çok konuşulmuştu.