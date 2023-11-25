Sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla oğlanı büyüttü! Kayra kocaman adam oldu! İşte Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son hali

2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönmüştü.

Geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklama çok konuşulmuştu Bilginel'in.

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Bilginel'in "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere taş gibi hatunum. Yıllarca 'Çok Avrupaisin' diyerek bana belli karakterleri vermiyorlardı, şimdi herkes Hollywood suratı yaptırıyor, olan bana oldu" ifadeleri çok konuşulmuştu.