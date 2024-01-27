Su diyeti ile hızlı kilo verme... 7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz'in sırrı! Yargı'nın Ceylin'i 62'den 55'e bu yöntemle düştü!

Günümüzde, sağlık ve zayıflama konuları her zaman popüler olmuştur, ancak son zamanlarda su diyeti adı verilen yeni bir trend dikkatleri üzerine çekiyor. Bu diyet, özellikle ünlüler arasında oldukça popüler hale geldi. "Yargı" dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz de bu diyeti uygulayarak kısa sürede 7 kilo verdiği biliniyor. Peki, Pınar Deniz'in bu başarısının sırrı nedir ve su diyeti nasıl işliyor?