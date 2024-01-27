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Su diyeti ile hızlı kilo verme... 7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz'in sırrı! Yargı'nın Ceylin'i 62'den 55'e bu yöntemle düştü!

Günümüzde, sağlık ve zayıflama konuları her zaman popüler olmuştur, ancak son zamanlarda su diyeti adı verilen yeni bir trend dikkatleri üzerine çekiyor. Bu diyet, özellikle ünlüler arasında oldukça popüler hale geldi. "Yargı" dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz de bu diyeti uygulayarak kısa sürede 7 kilo verdiği biliniyor. Peki, Pınar Deniz'in bu başarısının sırrı nedir ve su diyeti nasıl işliyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 09:18 Güncelleme 27 Ocak 2024, 09:15
Su diyeti ile hızlı kilo verme... 7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz’in sırrı! Yargı’nın Ceylin’i 62’den 55’e bu yöntemle düştü! 1

Pınar Deniz, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir röportajda su diyeti ile kilo verdiğini belirtmesinin ardından su diyeti sık sık gündeme geliyor.

Su diyeti ile hızlı kilo verme... 7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz’in sırrı! Yargı’nın Ceylin’i 62’den 55’e bu yöntemle düştü! 2

Su diyetinin temel prensibi, günde en az 2 - 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak kilo kaybını hızlandırmak. Ancak uzmanlar, sadece su içmenin yanında, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini almak için çeşitli sıvıların da diyet listesine eklenmesini öneriyor.

Su diyeti ile hızlı kilo verme... 7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz’in sırrı! Yargı’nın Ceylin’i 62’den 55’e bu yöntemle düştü! 3

ÖRNEK SU DİYETİ LİSTESİ

KAHVALTI:

🍋 1 bardak ılık limonlu su
🥣 Yulaf ezmesi (süt veya badem sütü ile) üzerine taze meyve dilimleri
☕️ 1 bardak yeşil çay veya bitki çayı

ARA ÖĞÜN:

🍍 1 dilim ananas veya karpuz

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