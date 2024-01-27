Yasemin Şefkatli'den oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama "Her şeyi anlatacağım" İkizlerin hastalığını İbrahim Taltıses duyurmuştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucaklarına almış, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çiftten kötü haber geldi. İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla torununun rahatsızlığından bahsedip dua istemiş üzerine bir de bebeğim fotoğrafını paylaşarak görenleri şaşkına çevirmişti. Konuya dair ilk açıklama ise Yasemin Şefkali'den geldi.