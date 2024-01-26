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1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi birbirinin aynısı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile inişli çıkışılı ilişkisiyle Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Instagram'da bile zar zor fotoğraf paylaşan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyanın eline düştü. 5 kardeş olduğu bilinen Mert Ramazan Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği inanılmaz. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 17:01 Güncelleme 26 Ocak 2024, 17:01
1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin aynısı 1

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle popülerlik kazanan oyuncu Mert Ramazan Demir son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan ismi.

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin aynısı 2

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır.

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin aynısı 3

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

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