Striptizci benzetmesi olay olmuştu! Seren Serengil’den eleştirilere ilk yanıt! ‘Benim transparan dekoltemle onun külotunu...’

En dikkat çeken tepkilerden biri ise Seren Serengil'den gelmişti. Serengil, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız"