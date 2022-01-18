Striptizci benzetmesi olay olmuştu! Seren Serengil’den eleştirilere ilk yanıt! ‘Benim transparan dekoltemle onun külotunu...’
Striptizci benzetmesi olay olmuştu! Şarkıcı Gülşen'in İstanbul'da verdiği bir konserde giydiği transparan kostümü magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Ebru Polat, Işın Karaca gibi ünlü isimler de Gülşen'in kostümüne tepki göstermişti. En dikkat çeken tepkilerden biri ise Seren Serengil'den gelmişti. Ancak Gülşen'in kostümü için 'Striptiz kıyafeti gibi' ifadelerini kullanan Serengil'in göğüs dekolteli transparan üstü de tepki çekmişti. Serengil, tepkilerin ardından suskunluğunu bozdu. Seren Serengil bakın kendini nasıl savundu...
İçine bikini giydiği transparan elbisesiyle sahne alan Gülşen'in kostümü, magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
ÜNLÜ İSİMLER DE KAYITSIZ KALMADI!
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Ebru Polat, Işın Karaca gibi ünlü isimler de sahnede kalça dansı yapan Gülşen'i eleştirmişti.
En dikkat çeken tepkilerden biri ise Seren Serengil'den gelmişti. Serengil, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız"
CANLI YAYINDA YANIT VERDİ!
Serengil, programın bugünkü canlı yayınında tepkilere cevap verdi. Dikkat çeken ifadeler kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu, "Benim transparan dekoltemle Gülşen'in külotunu, mukayese edebilecek kadar kör cahilsiniz..." ifadelerini kullandı.