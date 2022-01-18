5 aylık hamile olan Hande Soral son halini paylaştı! Biricik eşi İsmail Demirci’den yorum gecikmedi! İhanet iddialarının ardından...
5 aylık hamile olan Hande Soral son halini paylaştı! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Soral'ın müjdeli haberi duyurmasından kısa bir süre sonra oyuncu çift hakkında ihanet iddiası ortaya atılmış ve uzun süre gündem olmuştu. İhanet iddialarını yalanlayan Soral, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Karnı burnunda pozunu Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Soral'ın 'Evde sadece göbeğin sözü geçiyor' sözlerine ise eşi İsmail Demirci'den yanıt gecikmedi. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
18.01.2022 20:36
- Son Güncelleme: 18.01.2022 20:36
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci, geçen haftalarda ise bebek beklediklerini duyurmuştu.
Takipçileri, Hande Soral'ın paylaşımına "Dünyanın en iyi annesi olacaksın", "Sağlıkla kucağınıza alın inşallah" yorumlarında bulundu.