Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel son halini paylaştı! Halit Ergenç’in eşi en cesur haliyle ortalığı yıktı ‘Boyuna endamına maşallah’

Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da da ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.