Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel son halini paylaştı! Halit Ergenç’in eşi en cesur haliyle ortalığı yıktı ‘Boyuna endamına maşallah’
Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel son halini paylaştı! Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010, ikinci oğlu Han'ı da 2020'de kucağına almıştı. Geçen yıl 3 Kasım'da da kızı Leyla'ya kavuşan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Doğumun ardından ailesiyle birlikte tatil için Londra'ya giden çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında son halini yayınladı. En doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu için 'Boyuna endamına maşallah' yorumu yapıldı. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
18.01.2022 18:05
- Son Güncelleme: 18.01.2022 18:05
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı.
Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da da ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Doğumun ardından ailesiyle birlikte tatil için Londra'ya giden Korel, burada verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.