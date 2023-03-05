Stil İkonu'nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: "Bunlar ne böyle?"

"BENİ ELEYECEKSİNİZ, ONU DA BURAYA GETİRİN"

Ekibin uyarılarına rağmen sakinleşemeyen Nur İşlek, "Beni bu yarışmadan eleyin ve o kızı buraya getirin. Beni eliyorsunuz ben böyle seviyesiz insanlarla yarışmam" diyerek bağırmaya devam etti.