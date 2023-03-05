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Haberler Magazin Stil İkonu'nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: "Bunlar ne böyle?"

Stil İkonu'nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: "Bunlar ne böyle?"

Stil İkonu'nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü. Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışması son bölümünde yer yerinden oynadı. Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği sırada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sisi'nin üzerine giden Nur İşlek, ekibin uyarılarına rağmen sakinleşmeyince ortaya olay görüntüler çıktı.

05.03.2023 14:00 - Son Güncelleme: 05.03.2023 14:00
Stil İkonu’nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: Bunlar ne böyle?

"BUNLAR NE BÖYLE?"

Stil İkonu'nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Stil İkonu’nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: Bunlar ne böyle?

Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışmasının son bölümünde yer yerinden oynadı.

Stil İkonu’nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: Bunlar ne böyle?

Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği sırada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Stil İkonu’nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: Bunlar ne böyle?

YARIŞMACININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yemekhanede Nur İşlek'in kendisine laf atmasına sinirlenen Sisi "Sen dön önüne. Kameralarda görünmek için bana oynuyorsun. Benim asabımı bozma. Halinden utan, rezilsin" dedi. Sisi'nin sözleri karşısında çılgına dönen Nur İşlek, önce elindeki kaşığı fırlattı sonra da yarışmacının üzerine yürüdü.

Stil İkonu’nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: Bunlar ne böyle?

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Sisi'nin üzerine giden Nur İşlek, "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun.'' diyerek hakaret ve küfürler savurdu. Sinirden çılgına dönen ve kendisini tutan ekip uyarılarına da "Beni bırakın" diyerek bağıran İşlek, ayakkabısını fırlattı.

Stil İkonu’nda küfür kıyamet kavga! Birbirlerinin üzerine yürüdüler o anları görenler şaşkına döndü: Bunlar ne böyle?

"BENİ ELEYECEKSİNİZ, ONU DA BURAYA GETİRİN"

Ekibin uyarılarına rağmen sakinleşemeyen Nur İşlek, "Beni bu yarışmadan eleyin ve o kızı buraya getirin. Beni eliyorsunuz ben böyle seviyesiz insanlarla yarışmam" diyerek bağırmaya devam etti.

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