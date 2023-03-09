37 yaşındaki oyuncudan üzen açıklama: Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretti! "Üzülerek ayrılıyorum..."
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretti! 37 yaşındaki oyuncudan üzen açıklama geldi. İki sezondur Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan Mehmet Yılmaz Ak Instagram hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Tam mutlu bir yuvası olacak hayalleri kurarken Pars savcıdan gelen haber dizinin sevenlerini derinden etkiledi. Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığını açıkladı ve diziye veda ettiği bilgisini paylaştı.
"ÜZÜLEREK AYRILIYORUM..."
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretti! 37 yaşındaki oyuncudan üzen açıklama...
Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yargı dizisinden Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan ayrılmıştı. Yeni isim ise seyircilerin çok sevdiği bir isim olan Pars karakteri.
SAVCI PARS KARAKTERİNE VEDA...
Mehmet Yılmaz Ak Instagram hesabından bir yazı paylaşarak diziden ayrıldığını duyurdu: "Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım "YARGI" projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım"