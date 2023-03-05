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Haberler Magazin Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu'nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: "Meğer ne kadar da toymuş"

Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu'nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: "Meğer ne kadar da toymuş"

Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu'nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medyada Birkan Sokullu hakkında, "Meğer ne kadar da toymuş" , "Çok gençmiş" yorumları yapıldı. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri... Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu'nun geçliği sosyal medyada gündem oldu.

05.03.2023 15:31 - Son Güncelleme: 05.03.2023 15:41
Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu’nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: Meğer ne kadar da toymuş

"MEĞER NE KADAR DA TOYMUŞ"

Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu'nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya, "Meğer ne kadar da toymuş" yorumları yağdı.

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Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu’nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: Meğer ne kadar da toymuş

Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci deprem paylaşımıyla günlerdir gündemde yerini koruyor. 6. hissine göre İstanbul'da deprem olmayacağını ifade eden Tuğba Ekinci eski halleriyle gündem oldu.

Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu’nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: Meğer ne kadar da toymuş

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük beğeni alan Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci ile 16 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu’nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: Meğer ne kadar da toymuş

O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu.

Tuğba Ekinci ile Birkan Sokullu’nun yatak sahnesi olay! Görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: Meğer ne kadar da toymuş

Şimdilerde sevgilis Eda Gürkaynak ile magazin gündeminden düşmeyen Birkan Sokullu'nun, kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

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