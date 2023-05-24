Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu "50 yaşında taş gibi hatunum" Leyla Bilginel ve oğlu Kayra'nın son haline bakın
2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
24.05.2023 08:40 - Son Güncelleme: 24.05.2023 08:40
2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönmüştü.
Uzun süre Phuket'te yaşayan Leyla Bilginel, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; Kız kardeşi Aylin Kömürcü ile alışverişe geldiklerini söyleyen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.