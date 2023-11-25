Icardi inceden inceden mesajı verdi! Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi paylaştı o detaya sosyal medyayı yerinden oynattı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor... Attığı her adımla çok konuşulmayı başaran Arjantinli süper yıldız bu kez yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Bir araba selfie paylaşan Mauro Icardi'nin fotoğrafında öyle bir detay vardı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı.
Şu sıralar adı Real Madrid'le anılmaya başlayan Icardi bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Icardi'nin son paylaşımında yer alan bir detay, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.