Icardi inceden inceden mesajı verdi! Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi paylaştı o detaya sosyal medyayı yerinden oynattı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor... Attığı her adımla çok konuşulmayı başaran Arjantinli süper yıldız bu kez yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Bir araba selfie paylaşan Mauro Icardi'nin fotoğrafında öyle bir detay vardı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı.