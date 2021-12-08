Söz’ün gözü kara Keşanlı’sıydı! Görkem Sevindik’in oğluna bakın! İlk kez paylaştı gören hayran kaldı ‘Oğlum diye demiyorum ama...’
Söz dizisinde canlandırdığı Mücahit Serdengeçti (Keşanlı) karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, geçen ağustos ayında ise ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan Görkem Sevindik oğlunun fotoğrafını ilk sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır' notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Baba-oğlun benzerliği dikkat çekerken 'Küçük Görkem' yorumları yapıldı. İşte Görkem Sevindik'in sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğlu...
08.12.2021 22:48
- Son Güncelleme: 09.12.2021 00:17
Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Kahraman Babam isimli dizide 'Uğur' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Ünlü oyuncu, geçen ağustos ayında ise ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan Görkem Sevindik oğlunun fotoğrafını ilk sosyal medya hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma büyük ilgi göstererek beğeni yağmuruna tuttu. Söz konusu paylaşımda baba-oğlun benzerliği dikkat çekerken 'Küçük Görkem' yorumları yapıldı.