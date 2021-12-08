Annemizi Saklarken’in Dündar’ı Kutsi yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı partneri Hande Doğandemir ile arasındaki fark dikkat çekti
Annemizi Saklarken'in Dündar'ı Kutsi yaşıyla şaşırttı! Kadrosunda Hande Doğandemir, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan ve Ece Yaşar gibi isimlerin yer aldığı Annemizi Saklarken yayın hayatına başladı. Dizide Dündar karakteri ile başrolü üstlenen ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin hayatı ise merak konusu oldu. Kutsi hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun özellikle yaşını merak etti. "Kutsi kaç yaşında?" sorusunun yanıtı ise duyanları şaşırttı. Öte yandan Kutsi ile Hande Doğandemir'in arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Kutsi kaç yaşındaymış...
08.12.2021 21:11
- Son Güncelleme: 08.12.2021 21:11
Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterini canlandıran Kutsi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri alan ve mimarlık eğitimini yarıda bırakan Kutsi'nin kariyerinin yanı sıra yaşı ve nereli olduğu da merak konusu oldu.
2000 yılında ilk albümünü çıkarak adını duyuran ve ardından Doktorlar, Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan gibi dizilerde rol alan Kutsi'nin yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Malatya doğumlu olan oyuncunun, rol arkadaşı Hande Doğandemir ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.
İşte başta Kutsi olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...