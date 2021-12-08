Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu
Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını duyuran ve şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakterine can veren Yüsra Geyik, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz giydiği dekolteli elbisesiyle çok konuşulan Geyik'e yorum yağdı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları...
08.12.2021 23:13
- Son Güncelleme: 08.12.2021 23:13
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.