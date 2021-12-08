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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını duyuran ve şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakterine can veren Yüsra Geyik, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz giydiği dekolteli elbisesiyle çok konuşulan Geyik'e yorum yağdı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları...

08.12.2021 23:13 - Son Güncelleme: 08.12.2021 23:13
Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Geyik, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Ünlü oyuncu, dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Sütyensiz giydiği dekolteli elbisesiyle çok konuşulan Geyik'e yorum yağdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Ancak bir kısmı paylaşımı fazla iddialı bularak eleştirdi.

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