İbrahim Tatlıses o isimle 25 yıl sonra barıştı!

İbrahim Tatlıses'in, 'Bir Kulunu Çok Sevdim' klibinde oynattığı dönemin gözde mankenlerinden Emel Yıldırım ile arası bozulmuş yıllarca görüşmemişlerdi. O dönem, İbrahim Tatlıses ve Emel Yıldırım arasında aşk dedikoduları da gündemdeydi. 1993 Türkiye güzeli Emel Yıldırım ve İbrahim Tatlıses, 25 yıl sonra aradaki buzları erittiler. İşte İbrahim Tatlıses ve Emel Yıldırım'ın son paylaşımları…

08.01.2020 11:07 - Son Güncelleme: 08.01.2020 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





