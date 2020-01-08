İbrahim Tatlıses o isimle 25 yıl sonra barıştı!
İbrahim Tatlıses'in, 'Bir Kulunu Çok Sevdim' klibinde oynattığı dönemin gözde mankenlerinden Emel Yıldırım ile arası bozulmuş yıllarca görüşmemişlerdi. O dönem, İbrahim Tatlıses ve Emel Yıldırım arasında aşk dedikoduları da gündemdeydi. 1993 Türkiye güzeli Emel Yıldırım ve İbrahim Tatlıses, 25 yıl sonra aradaki buzları erittiler. İşte İbrahim Tatlıses ve Emel Yıldırım'ın son paylaşımları…
08.01.2020 11:07
- Son Güncelleme: 08.01.2020 11:07
İbrahim Tatlıses 1995'te çektiği 'Bir Kulunu Çok Sevdim' klibinde dönemin gözde mankenlerinden, 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım'ı oynatmıştı.
Tatlıses, o günlerde çektiği ve 13 bölüm süren 'Aşık Oldum' dizisinde de Emel Yıldırım ile kamera karşısına geçmişti. Hatta aralarında aşk dedikodusu bile çıkmıştı.
Ancak ikilinin daha sonra arası bozulmuş ve Emel Yıldırım'ın hayatına da Erdal Acar girdiği için yıllarca görüşmemişlerdi. İbrahim Tatlıses tam 25 yıl sonra Emel Yıldırım ile barıştı.
İbrahim Tatlıses, Emel Yıldırım'ın Etiler'deki Nispetiye 10'da düzenlediği kermese katıldı. İkili eski günleri yad edip birlikte poz verdi.
Kermeste İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, oğlu İdo ve gelin adayı Yasemin Şefkatli de vardı.