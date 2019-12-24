Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları sosyal medyayı sallandı

Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Söz dizisiyle yıldızları parlayan Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik de öyle. Söz dizisinde Yavuz ve Mücahit karakterlerini canlandıran ikili, dizinin final yapmasının ardından bedelli askerlik yolunu tuttu. Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 doğumludur. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyümüştür. Lise eğitiminden sonra oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli oyunlarda yer aldı ve kısa sürede parladı.

24.12.2019 16:43 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





