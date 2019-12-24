GaleriMagazin

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları sosyal medyayı sallandı

Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Söz dizisiyle yıldızları parlayan Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik de öyle. Söz dizisinde Yavuz ve Mücahit karakterlerini canlandıran ikili, dizinin final yapmasının ardından bedelli askerlik yolunu tuttu. Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 doğumludur. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyümüştür. Lise eğitiminden sonra oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli oyunlarda yer aldı ve kısa sürede parladı.

24.12.2019 16:43 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43
Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları olay oldu! Sosyal medya sallandı

Söz dizisinde canlandırdıkları karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (26 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları olay oldu! Sosyal medya sallandı

İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları olay oldu! Sosyal medya sallandı
Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları olay oldu! Sosyal medya sallandı

Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları olay oldu! Sosyal medya sallandı

Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...
Hayal Köseoğlu'nun sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...