Söz dizisinin Savcı Derya'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...
Söz dizisinde Savcı Derya karakteri ile milyonların beğenisini kazanan oyuncu Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile geçtiğimiz Eylül ayında nikah masasına oturdu. Tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de vaka sayılarında artış görülen koronavirüs nedeni ile 2 haftadır ev karantinasında olan Deniz Baysal ve eşi, sık sık birlikte mutfağa girip yemek yapıyor. İşte Söz dizisindeki Savcı Derya karakteri ile ünlenen ve şimdilerde Hizmetçiler dizisinde rol alan Deniz Baysal ile eşinin ev yapımı pizza pozu...
29.03.2020 13:56
- Son Güncelleme: 29.03.2020 14:11
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