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Söz dizisinin Savcı Derya'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...

Söz dizisinde Savcı Derya karakteri ile milyonların beğenisini kazanan oyuncu Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile geçtiğimiz Eylül ayında nikah masasına oturdu. Tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de vaka sayılarında artış görülen koronavirüs nedeni ile 2 haftadır ev karantinasında olan Deniz Baysal ve eşi, sık sık birlikte mutfağa girip yemek yapıyor. İşte Söz dizisindeki Savcı Derya karakteri ile ünlenen ve şimdilerde Hizmetçiler dizisinde rol alan Deniz Baysal ile eşinin ev yapımı pizza pozu...

29.03.2020 13:56 - Son Güncelleme: 29.03.2020 14:11
Söz dizisinin Savcı Leyla'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...

Söz dizisinde Savcı Derya karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 28 yaşındaki Deniz Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile geçtiğimiz Eylül ayında dünyaevine girmişti. Sosyal medyadan sık sık birlikte paylaşımlarda bulunan çift, koronavirüs günlerinde mutfaktan çıkmıyor.

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Söz dizisinin Savcı Leyla'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...

2 haftadır evde bulunan Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu, son olarak ev yapımı pizza pozuyla dikkat çekti.

Söz dizisinin Savcı Leyla'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...

Çiftin mutlu birlikteliği ise sosyal medyada çok sevilen ünlü çiftler kategorisinde yerini aldı. İşte diğer evli ve sevgili olan ünlü çiftler...

Söz dizisinin Savcı Leyla'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...

ERCAN - NAZAN KESAL

Söz dizisinin Savcı Leyla'sıydı... Deniz Baysal ve eşi koronavirüs günlerinde bakın ne yaptı...
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