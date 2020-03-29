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Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan, sosyal medyanın çok yakıştırdığı çiftler arasına girdi. Aynı dizide rol alan ikiliden Eda Ece, Instagram'dan yaptığı transparan kıyafetli paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina pozu...

29.03.2020 14:27 - Son Güncelleme: 29.03.2020 14:29
Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Eda Ece, setin tatil olmasından sonra kendini evinde karantina altına almıştı. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Eda Ece yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumunu yaparak şaşkınlığını ifade etti.

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Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Eda Ece, dün yaptığı paylaşımında kendi saçlarıyla ve fit haliyle bir pozunu paylaştı. Koronavirüs salgınının geçmesinin ardından planını anlatan oyuncu, "Corona geçsin, kendi saçlarımla bir ajan oynayayım, ama komik" diyerek gülümsetti. İşte Eda Ece'nin çok konuşulan transparan kıyafeti...

Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi'ni bitirdi... Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı.

Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menajer Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu, böylece televizyon dünyasına adım attı...

Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Son günlerin çok konuşulan ikilisi, Gökhan Kalkan ve Eda Ece arasındaki boy farkı merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncular arasında yer alan ikilinin boyları sizce kaç cm? İşte ünlülerin boyları...

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