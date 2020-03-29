Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı
Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan, sosyal medyanın çok yakıştırdığı çiftler arasına girdi. Aynı dizide rol alan ikiliden Eda Ece, Instagram'dan yaptığı transparan kıyafetli paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina pozu...
Eda Ece, setin tatil olmasından sonra kendini evinde karantina altına almıştı. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Eda Ece yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumunu yaparak şaşkınlığını ifade etti.