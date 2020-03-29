Eda Ece'nin transparan kıyafeti olay oldu! İşte Gökhan Alkan ile yakıştırılan Eda Ece'nin karantina fotoğrafı

Eda Ece, setin tatil olmasından sonra kendini evinde karantina altına almıştı. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Eda Ece yaptığı son paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumunu yaparak şaşkınlığını ifade etti.