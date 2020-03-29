Hababam Sınıfı filminin yıldız ismini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'i Esen Püsküllü'nün son haline bir bakın! Yıllar geçse bile güzelliğinden bir gram eksilmemiş... 16 temmuz 1946 İstanbul doğumlu, sinemaya SES dergisinin açmış olduğu yarışmada finale kalarak adım atmış Esen Püsküllü'yü hatırladınız mı? Esen Püsküllü bugüne dek oynadığı 74 filmin 27'sinde başroldeydi. Kendisini çoğunlukla Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'lı filmlerden hatırlayabilirsiniz.