Hababam Sınıfı filminin yıldız ismini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serileri yayınlandıkları dönemden bugünde yoğun ilgi gördü. 1981 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmi "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu film; serinin altıncı filmi olmak üzere "İnek Şaban", "Güdük Necmi", "Damat Ferit" karakterlerini canlandıran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ikinci film olmasının yanı sıra, "Kel Mahmut" karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadığı tek "Hababam Sınıfı" filmidir. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Unutulmayan efsane Hababam Sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam Sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam Sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin ardından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam Sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise yıllar sonra filmlerden hatırladığımız hallerinden çok farklı. Hababam Sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...
YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'i Esen Püsküllü'nün son haline bir bakın! Yıllar geçse bile güzelliğinden bir gram eksilmemiş... 16 temmuz 1946 İstanbul doğumlu, sinemaya SES dergisinin açmış olduğu yarışmada finale kalarak adım atmış Esen Püsküllü'yü hatırladınız mı? Esen Püsküllü bugüne dek oynadığı 74 filmin 27'sinde başroldeydi. Kendisini çoğunlukla Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'lı filmlerden hatırlayabilirsiniz.
Esen Hanım, Sadri Alışık'la 'Ah Müjgan ah!' filmiyle de hafızalara kazınmıştı. Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte Esen Püsküllü ve diğer Yeşilçam oyuncularının son hali...