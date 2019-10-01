Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı!

Hayranları Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşini gören sevenleri gözlerine inanamadı. İşte Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın ve diğer ünlülerin kardeşleri...





