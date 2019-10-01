Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı!
Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın adı magazin dünyasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyor. Söz dizisinde canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün gittikçe artıyor. Hayranları Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşini gören sevenleri gözlerine inanamadı. İşte Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın ve diğer ünlülerin kardeşleri...
01.10.2019 23:26
- Son Güncelleme: 01.10.2019 23:29
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