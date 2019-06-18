Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik'in fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler

Söz dizisi oyuncuları Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik askere gitti. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü gibi bedelli askerlikten yararlanan Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik'in birlikten fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Bedelli askerlikten yararlanan ünlüler...