Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik'in fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler
Söz dizisinde 'Sarı Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş ile Mücahit karakterini canlandıran Görkem Sevindik askere gitti. Rolleri gereği profesyonel eğitim almış olan Görkem Sevindik ve Tolga Sarıtaş'ın askerlik fotoğrafları hayranları tarafından bugün sosyal medyada paylaşıldı. İşte Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'den sonra birliğine teslim olan Söz dizisi oyuncuları Görkem Sevindik ile Tolga Sarıtaş'ın askerlik fotoğrafları...
18.06.2019 13:20
- Son Güncelleme: 18.06.2019 13:39
AKIN AKINÖZÜ - 1990 doğumlu
HERCAİ'NİN MİRAN'I AKIN AKINÖZÜ ASKER TIRAŞI OLDU! - HABER İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER