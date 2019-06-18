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Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik'in fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler

Söz dizisinde 'Sarı Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş ile Mücahit karakterini canlandıran Görkem Sevindik askere gitti. Rolleri gereği profesyonel eğitim almış olan Görkem Sevindik ve Tolga Sarıtaş'ın askerlik fotoğrafları hayranları tarafından bugün sosyal medyada paylaşıldı. İşte Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'den sonra birliğine teslim olan Söz dizisi oyuncuları Görkem Sevindik ile Tolga Sarıtaş'ın askerlik fotoğrafları...

18.06.2019 13:20 - Son Güncelleme: 18.06.2019 13:39
Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem sevindiğin fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler

Söz dizisi oyuncuları Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik askere gitti. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü gibi bedelli askerlikten yararlanan Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik'in birlikten fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Bedelli askerlikten yararlanan ünlüler...

Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem sevindiğin fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler

TOLGA SARITAŞ

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (28 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem sevindiğin fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler

GÖRKEM SEVİNDİK - 1986 doğumlu

Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem sevindiğin fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler
Söz dizisi oyuncularından Tolga Sarıtaş ile Görkem sevindiğin fotoğrafları ortaya çıktı! İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler

AKIN AKINÖZÜ - 1990 doğumlu

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