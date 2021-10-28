Soyundukça soyundu! Burak Deniz ’Açılma’ dedikçe Didem Soydan coştu! İnstagram hesabından siyah elbisesiyle dekolte şov yaptı

BU POZLAR AYRILIK GETİRDİ

Öte yandan İkilinin ayrılık sebebinin de Soydan'ın verdiği cesur pozlar olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Burak Deniz'in bu pozlardan rahatsız olduğu ve sevgilisini uyardığı ancak Soydan'ın "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" diye rest çektiği konuşulanlar arasında.