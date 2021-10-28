Soyundukça soyundu! Burak Deniz 'Açılma' dedikçe Didem Soydan coştu! İnstagram hesabından siyah elbisesiyle dekolte şov yaptı
Bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Ünlü çiftin ayrılıklarının nedeni olarak da Didem Soydan'ın açık kıyafetleri olduğu iddia edilmişti. Burak Deniz'in Soydan'a ''Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir'' diye tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. Ayrılığın ardından Didem Soydan İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam etti.
Didem Soydan Deniz Burak çifti arasındaki kıyafet krizi ayrılık getirdi. İddiaya göre çift Didem Soydan'ın kıyafet seçimleri nedeniyle tartıştı ve ayrılma kararı aldı. Ayrılık sonrası Didem Soydan rahat durmadı açıldıkça açıldı. Manken ve model Didem sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam etti. Bacak ve sırt dekolteli siyah bir elbise ile fotoğraf çekinen güzel model elbisesiyle büyüledi.
PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI
Didem Soydan, 754 bin takipçisinin olduğu İnstagram hesabından kusursuz fiziğini sergiledi. Geçtiğimiz günlerde üstsüz pozuyla takipçilerini şaşırtan Soydan, bu kez de siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
BU POZLAR AYRILIK GETİRDİ
Öte yandan İkilinin ayrılık sebebinin de Soydan'ın verdiği cesur pozlar olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Burak Deniz'in bu pozlardan rahatsız olduğu ve sevgilisini uyardığı ancak Soydan'ın "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" diye rest çektiği konuşulanlar arasında.