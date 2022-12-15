Müge Anlı’yı çıldırtan ihbar! 30’dan fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan Elnare’ye çuval giydirilip... Kocası ağladı ama fayda etmedi! Meğer katili...

Müge Anlı'da aranan Elnare Kızmaz hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi kahretti. Araştırmacı gazeteci Anlı'dan yardım isteyen abla ve köy sakinleri Ahmet Kızmaz'ın Elnare'yi başka erkeklerle olmaya zorladığını, Elnare'ye 30'dan fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Arama çalışmaları devam ederken, Müge Anlı'ya gelen ihbarlar herkesi şoke etti. Çuval detayı ağızları açık bıraktı. Eşi kayıp olan Ahmet Kızmaz canlı yayında gözyaşlarına boğulsa da kimseye inandırıcı gelmedi. Peki Elnare Kızmaz'a ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu? İşte kan donduran gelişmeler...