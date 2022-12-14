Hakan Ural ayrılık iddiasına ateş püskürmüştü! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural abisi Engincan Ural ve yengesi Merve Kaya’yla evlerinden paylaştı!
1988 yılında nikah masasına oturan Hakan Ural ile Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adından iki evladı oldu. 1999 yılında boşanan ikilinin oğulları Engincan Ural, geçen aylarda sevgilisi Merve Kaya ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak düğünden kareleriyle günlerce magazin gündeminde yer alan ünlü çift, geçen günlerde ayrılık iddialarıyla çok konuşuldu. Hakan Ural ortaya atılan iddialara Hakan Ural ateş püskürürken Melisa Ural'dan abisi ve yengesiyle dikkat çeken bir paylaşım geldi. Evlerinden fotoğraf yayınlayan Melisa Ural'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
14.12.2022 01:39 - Son Güncelleme: 14.12.2022 01:39
Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, 1988 yılında dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu.
Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adından iki evladı oldu.
1999 yılında boşanan ikilinin oğulları Engincan Ural, geçen aylarda sevgilisi Merve Kaya ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ekim ayında evlenen Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evliliklerinde sorun yaşadığı ve ikilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.