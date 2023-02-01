Sosyeteyi sarsan ölüm! Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla Çiftkurt evinde ölü bulundu! Henüz 24 yaşındaydı
Sosyeteyi sarsan ölüm... Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'tan iki gün boyunca haber alınamıyordu. 24 yaşındaki Leyla'dan ne yazık ki acı haber geldi. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu. Çiftkurt'un vefatının ardındaki sır perdesi araştırılıyor.
01.02.2023 10:01 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:01
Aslı Çetiner, Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aramış, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istemiş.