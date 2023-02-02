Çağla Şıkel Kakadan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın Koşun kaos var

Çağla Şıkel "Kaka"dan girdi Mehmet Ali Erbil bombaladı "Kulisimden çıkmazdı hangi anlamda anlarsanız anlayın" Koşun kaos var
2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kimseyle görüntü vermeyen Çağla Şıkel, 8 yıl sonra kural bozmuş avukat sevgili Nail Gönenli ile görüntü vermişti. Bu gelişme sonrası ortalık karıştı. "Her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşkı doğrulamış olan Çağla Şıkel'e hiç beklemediği bir yerden salvolar geldi. O isim Mehmet Ali Erbil'den başkası değil. Bakın neler oldu neler.
02.02.2023 10:25 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:26
BÖYLE OLUR ÇAĞLA'NIN BOMBASI
Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.
Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı.