Sosyete panikte! Hizmetçi hırsız çıktı! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu! Daha önce çocuk bile kaçırmış

Yeme-İçme sektörünün tanınmış isimleri Rıza ve Güneş Büyükuğur, bir ajanstan kadın yardımcı talep ettiler. Temiz sabıka kaydını gördükten sonra T. adlı kişiyi işe alan aile, birkaç gün içinde büyük bir şok yaşadı. Yardımcı, evdeki mücevherleri çalıp kayıplara karıştı. Polis tarafından aranan kadının, Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve orada da hırsızlık yaptığı belirlendi.İşte detaylar...