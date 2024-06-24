SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sosyete panikte! Hizmetçi hırsız çıktı! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu! Daha önce çocuk bile kaçırmış

Yeme-İçme sektörünün tanınmış isimleri Rıza ve Güneş Büyükuğur, bir ajanstan kadın yardımcı talep ettiler. Temiz sabıka kaydını gördükten sonra T. adlı kişiyi işe alan aile, birkaç gün içinde büyük bir şok yaşadı. Yardımcı, evdeki mücevherleri çalıp kayıplara karıştı. Polis tarafından aranan kadının, Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve orada da hırsızlık yaptığı belirlendi.İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:27
Sosyete panikte! Hizmetçi hırsız çıktı! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu! Daha önce çocuk bile kaçırmış 1

Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdurlar, yeme-içme sektörünün önde gelen isimlerinden Rıza Büyükuğur ile eşi Güneş Büyükuğur. İkili evlerine yeni aldıkları Türk yardımcı kadın T. tarafından soyuldu.

Sosyete panikte! Hizmetçi hırsız çıktı! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu! Daha önce çocuk bile kaçırmış 2

EŞYALARI ÇALDI KAYIPLARA KARIŞTI

Güneş Büyükuğur'un aslında tedbirli davranıp ajanstan sabıka kaydığı aldığı öğrenildi. T'nin temiz kağıdı gelince işe alındı. Ancak işe alınan T. birkaç gün sonra evdeki birçok eşyayı çalarak kayıplara karıştı.

Sosyete panikte! Hizmetçi hırsız çıktı! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu! Daha önce çocuk bile kaçırmış 3

T'nin olaydan sonra Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve orayı da soyarken yakalandığı öğrenildi. T'nin çaldıkları üzerinde bulunmadı.

SON DAKİKA