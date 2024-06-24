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Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş'tan teşekkür: “Büyük mutluluk duydum” Gözlerden uzak tuttuğu kızı bakın kim...

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladı. "Vasiyetinizi hazırladınız mı?" sorusuna yanıt veren bir çocuk babası Teoman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Teoman'ın açıklamasına kayıtsız kalmadı ve ünlü şarkıcıya teşekkür etti. Öte yandan Teoman'ın doğal mirasçısı olan kızı da merak konusu oldu. İşte Teoman'ın sır gibi sakladığı kızı ve haberin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:55 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:26
Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş’tan teşekkür: “Büyük mutluluk duydum” Gözlerden uzak tuttuğu kızı bakın kim... 1

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oldu.

Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş’tan teşekkür: “Büyük mutluluk duydum” Gözlerden uzak tuttuğu kızı bakın kim... 2

Ünlü şarkıcı, son olarak "Vasiyetinizi hazırladınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş’tan teşekkür: “Büyük mutluluk duydum” Gözlerden uzak tuttuğu kızı bakın kim... 3

VASİYETİNİ AÇIKLADI
Sabah'a konuşan Teoman, söz konusu soruyu karşısında "Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım" diyerek şunları söyledi:

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