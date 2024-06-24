23 yıl sır gibi sakladı! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın! “Hollywood yıldızı gibi...”

9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 23 yıllık eşi ile gündeme geldi. Hemen hemen her röportajında ailenin önemine vurgu yapan ünlü şarkıcının eşini görenler hayran kaldı. Sosyal medyada "Hollywood yıldızı gibi" yorumu yapılırken çiftin Dubai pozları ilgi gördü. İşte İzzet Yıldızhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi...