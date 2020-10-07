Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!
Sosyete böylesini ilk kez gördü! Dedeman Ailesi'nin kızları Özlem Önal, 50'inci yaş günü partisine eski eşi Nur Taşkent'i de davet etti. Özlem Önal, partide Amerikalı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Yaşanan bu olay ise Özlem Önal'ın eski eşi Nur Taşkent ve sevgilisinin gözleri önünde gerçekleşti.
07.10.2020 11:30
- Son Güncelleme: 07.10.2020 11:34
"Evet, yanlış okumadınız… Sarıyer'deki evinde verdiği doğum günü partisinde, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr'dan evlilik teklifi alan Özlem Hanım'ın bu mutluluğuna, ilk eşi Nur Bey de, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte şahitlik etmiş. Sosyetede çok şey gördüm ama böylesi ilk kez oluyor! Bence Özlem Hanım'ın doğum günü partisi, sosyete tarihine geçer!!!
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