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Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!

Sosyete böylesini ilk kez gördü! Dedeman Ailesi'nin kızları Özlem Önal, 50'inci yaş günü partisine eski eşi Nur Taşkent'i de davet etti. Özlem Önal, partide Amerikalı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Yaşanan bu olay ise Özlem Önal'ın eski eşi Nur Taşkent ve sevgilisinin gözleri önünde gerçekleşti.

Sabah
07.10.2020 11:30 - Son Güncelleme: 07.10.2020 11:34
Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!

STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent, iki oğlunun annesi, 14 yıllık eşi Ela Hanım'dan pandemi öncesi boşanmış, ağabeyi Sezai Taşkent gibi ikinci kez 'dullar kervanı'na katılmıştı.

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Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!

İlk evliliğini Özlem Önal ile yapan Nur Bey, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açmış. Nur Bey'in sevgilisi, ünlü bir mücevher markasının hem veliahdı hem de tasarımcısı olan Gökçin Koçarslan.

Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!

Bülent Cankurt köşesinde bugün, "Bu yeni aşk haberiyle birlikte bomba bir bilgiye ulaştım! Nur Bey, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte, ilk eşi Özlem Önal'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış."

Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!

"Evet, yanlış okumadınız… Sarıyer'deki evinde verdiği doğum günü partisinde, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr'dan evlilik teklifi alan Özlem Hanım'ın bu mutluluğuna, ilk eşi Nur Bey de, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte şahitlik etmiş. Sosyetede çok şey gördüm ama böylesi ilk kez oluyor! Bence Özlem Hanım'ın doğum günü partisi, sosyete tarihine geçer!!!

Sosyete böylesini ilk kez gördü: Eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı!
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