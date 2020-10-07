Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu'ya sevgilisi Eda Gürkaynak'tan sürpriz kutlama!
Birkan Sokullu, yeni yaşını sevgilisi Eda Gürkaynak ile kutladı. Bebek'te sevgilisi Birkan Sokullu'nun 35. yaş günü için tekne kiralayan Eda Gürkaynak, yakışıklı oyuncuyu bir hayli şaşırttı. Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ise gazetecilerin sorularını, "Her şey için çok teşekkür ederim, mutluyum" diye yanıtladı. İşte Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu'nun sevgilisi...
07.10.2020 12:03
- Son Güncelleme: 07.10.2020 12:17
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