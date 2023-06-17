Sosyal medyayı salladı! Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel paylaşımı! 1 yıl önce evlenen çift "Çocuk fikrine sıcak bakmıyoruz'' demişti!

Geçtiğimi Ağustos ayında nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çiftinden yeni paylaşım geldi. Serkan Çayoğlu biricik eşi Özge Gürel ile olan fotoğrafını paylaştı, Gürel de paylaşımı kendi profiline taşıdı. Tatil karesine beğeni yağarken çiftin daha önceki açıklamaları tekrar gündeme geldi. Çiftten bebek müjdesi beklenirken, 36 yaşındaki güzel oyuncu "Çocuk fikrine şu an sıcak bakmıyoruz. Bebek muazzam bir şey ama Serkan'ın ve benim böyle bir düşüncemiz yok" demişti. İşte detaylar...