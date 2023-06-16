Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Melisa'sıydı...
ATV ekranlarının sevilen dizi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, en cesur haliyle deniz kenarında çektiği görüntüleri yayınladı. Sıfır makyaj poz veren İkizoğlu, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun o paylaşımları...
16.06.2023 21:30 - Son Güncelleme: 16.06.2023 21:30
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.