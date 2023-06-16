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Haberler Magazin Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Melisa'sıydı...

Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim'in Melisa'sıydı...

ATV ekranlarının sevilen dizi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, en cesur haliyle deniz kenarında çektiği görüntüleri yayınladı. Sıfır makyaj poz veren İkizoğlu, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun o paylaşımları...

takvim.com.tr
16.06.2023 21:30 - Son Güncelleme: 16.06.2023 21:30
Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Melisa’sıydı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.

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Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Melisa’sıydı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, en cesur haliyle deniz kenarında çektiği görüntüleri yayınladı.

Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Melisa’sıydı...

Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen İkizoğlu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Melisa’sıydı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Damlasu İkizoğlu en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! O görüntüler sosyal medyayı salladı! Kardeşlerim’in Melisa’sıydı...

İşte başta Damlasu İkizoğlu olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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