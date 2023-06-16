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Haberler Magazin Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Özge Yağız, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, şezlonga sere serpe uzanarak çektirdiği kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Güneşlenmek" notunu ekleyen Yağız'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Özge Yağız'ın o pozları...

takvim.com.tr
16.06.2023 21:51 - Son Güncelleme: 16.06.2023 21:51
Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu Özge Yağız, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şezlonga sere serpe uzanarak çektirdiği kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

Paylaşımına "Güneşlenmek" notunu ekleyen Yağız'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı

İşte Özge Yağız'ın o paylaşımı...

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