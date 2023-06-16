Özge Yağız şezlong paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Güneşin altında sere serpe uzanarak poz verdi! Gören bir daha baktı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Özge Yağız, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, şezlonga sere serpe uzanarak çektirdiği kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Güneşlenmek" notunu ekleyen Yağız'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Özge Yağız'ın o pozları...
16.06.2023 21:51 - Son Güncelleme: 16.06.2023 21:51
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu Özge Yağız, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.