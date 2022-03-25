Sosyal medyadan paylaştı 'Ne acı çektin ki ne okuyacaksın' Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Öyle laflar etti ki...
Bergen'in hayatı film oldu. Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen söylediği parçalarla ve yaşantısıyla hafızalara kazınmıştı. Acıların Kadını olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' sinema filmi, 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girdi. Önce Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı planlansa da daha sonra Farah Zaeynep Abdullah başrol oldu. Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu başrolde eşlik etti. Film yoğun ilgi görürken Bergen'in şarkıları da yeniden dinlenmeye başlandı. Hal böyle olunca Demet Akalın da boş durmadı sosyal medya paylaşımında gönderme yaptı.
25.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 25.03.2022 08:44
Demet Akalın'dan olay Bergen göndermesi! Birlikte olduğu Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen'in geçtiğimiz günlerde filmi çıkmıştı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı film gişe rekorları kırdı. Filmin vizyona girmesinden sonra Bergen dinleyicileri arttı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkarleri üzerine topladı. İşte Akalın'ın gündem olan o paylaşımı...