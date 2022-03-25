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Haberler Magazin Sosyal medyadan paylaştı 'Ne acı çektin ki ne okuyacaksın' Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Öyle laflar etti ki...

Sosyal medyadan paylaştı 'Ne acı çektin ki ne okuyacaksın' Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Öyle laflar etti ki...

Bergen'in hayatı film oldu. Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen söylediği parçalarla ve yaşantısıyla hafızalara kazınmıştı. Acıların Kadını olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' sinema filmi, 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girdi. Önce Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı planlansa da daha sonra Farah Zaeynep Abdullah başrol oldu. Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu başrolde eşlik etti. Film yoğun ilgi görürken Bergen'in şarkıları da yeniden dinlenmeye başlandı. Hal böyle olunca Demet Akalın da boş durmadı sosyal medya paylaşımında gönderme yaptı.

25.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 25.03.2022 08:44
Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı ’Ne acı çektin ki ne okuyacaksın’ Öyle laflar etti ki...

Demet Akalın'dan olay Bergen göndermesi! Birlikte olduğu Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen'in geçtiğimiz günlerde filmi çıkmıştı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı film gişe rekorları kırdı. Filmin vizyona girmesinden sonra Bergen dinleyicileri arttı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkarleri üzerine topladı. İşte Akalın'ın gündem olan o paylaşımı...

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Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı ’Ne acı çektin ki ne okuyacaksın’ Öyle laflar etti ki...

Ünlü şarkıcı 9,8 milyon takipçili İnstagram hesabından bir hikaye paylaştı. Paylaşımında yolculuk yaptığı görülen Akalın, ''Biz Bergen'i, Güllü'yü, Cengiz babayı sizin gibi moda oldu diye dinlemedik arkadaş... Ne acı çektin ki ne okuycan.'' ifadelerini kullandı.

Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı ’Ne acı çektin ki ne okuyacaksın’ Öyle laflar etti ki...

Demet Akalın'ın bu paylaşımı yeni Bergen'cileri kızdıracak gibi.

Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı ’Ne acı çektin ki ne okuyacaksın’ Öyle laflar etti ki...

Selçuk Ural da "Bergen" filmi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bergen'in hayatının Film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Ural, merhum sanatçının şöhretinin yaşadığı acı olayların üzerine kurulduğunu söyledi.

Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı ’Ne acı çektin ki ne okuyacaksın’ Öyle laflar etti ki...

"Bergen'in bir tane şarkısını sorsam, söyleyebilir misiniz?" diyen usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye'de şöhret, skandal üstüne kurulmuş.

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