Sosyal medyadan paylaştı 'Ne acı çektin ki ne okuyacaksın' Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Öyle laflar etti ki...

Ünlü şarkıcı 9,8 milyon takipçili İnstagram hesabından bir hikaye paylaştı. Paylaşımında yolculuk yaptığı görülen Akalın, ''Biz Bergen'i, Güllü'yü, Cengiz babayı sizin gibi moda oldu diye dinlemedik arkadaş... Ne acı çektin ki ne okuycan.'' ifadelerini kullandı.