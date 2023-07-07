Sosyal medyadan atıştılar! Ceren Benderlioğlu'ndan 13 yıllık eşine 'Seni harcadım!' Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi 'Alışkınım'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu tatil paylaşımlarına devam ediyor. 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emir Benderlioğlu ile mutlu birlikteliklerine devam eden çift sosyal medya paylaşımlarıyla güldürüyor. Son olarak Ceren Benderlioğlu güzel çıktığı fotoğrafta eşini harcadı, Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi 'Alışkınım' İşte detaylar...