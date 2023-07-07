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Haberler Magazin Sosyal medyadan atıştılar! Ceren Benderlioğlu'ndan 13 yıllık eşine 'Seni harcadım!' Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi 'Alışkınım'

Sosyal medyadan atıştılar! Ceren Benderlioğlu'ndan 13 yıllık eşine 'Seni harcadım!' Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi 'Alışkınım'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısaca EDHO dizisinde Ömür Façalı'ya hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı.

07.07.2023 11:16 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:17
Ceren Benderlioğlu’ndan 13 yıllık eşine ’Seni harcadım!’ Sosyal medyadan atıştılar! Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi ’Alışkınım’

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu tatil paylaşımlarına devam ediyor. 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emir Benderlioğlu ile mutlu birlikteliklerine devam eden çift sosyal medya paylaşımlarıyla güldürüyor. Son olarak Ceren Benderlioğlu güzel çıktığı fotoğrafta eşini harcadı, Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi 'Alışkınım' İşte detaylar...

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Ceren Benderlioğlu’ndan 13 yıllık eşine ’Seni harcadım!’ Sosyal medyadan atıştılar! Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi ’Alışkınım’

Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin 2013 yılında da bir kızları dünyaya geldi.

Ceren Benderlioğlu’ndan 13 yıllık eşine ’Seni harcadım!’ Sosyal medyadan atıştılar! Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi ’Alışkınım’

Ceren Benderlioğlu'nun son paylaşımı gündem oldu.

Ceren Benderlioğlu’ndan 13 yıllık eşine ’Seni harcadım!’ Sosyal medyadan atıştılar! Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi ’Alışkınım’

''SENİ HARCADIM''

Aynı anda bir çok fotoğraf karesi paylaşan güzel oyuncu paylaşımına ''2. Fotoda güzel çıktığım için seni harcadım @emirbenderlioglu'' notunu düştü.

Ceren Benderlioğlu’ndan 13 yıllık eşine ’Seni harcadım!’ Sosyal medyadan atıştılar! Emir Benderlioğlu bakın ne yanıt verdi ’Alışkınım’

Emir Benderlioğlu da yorum kısmına 'Alışkınım' diye yazdı.

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