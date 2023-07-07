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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Süper Baba dizisinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Süper Baba dizisinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son ise duygu dolu anlar yaşandı. "1993-1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük bir kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Altuğ'un canlandırdığı Fiko olan dizi hangisidir?" sorusuna cevap veren yarışmacı Filiz Hanım gözlerinin dolmasına engel olamadı. İşte o anlar&hellip;

07.07.2023 00:33 - Son Güncelleme: 07.07.2023 00:50
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

"1993-1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük bir kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Altuğ'un canlandırdığı Fikı olan dizi hangisidir?" sorusuna cevap veren Filiz Hanım'ın gözleri doldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Babasını 4 yıl önce kaybeden Filiz Hanım o anları sesi titreyerek anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Öte yandan Filiz Hanım yarışmadan 100 bin TL'lik ödül ile ayrıldı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

SORU: 1993-1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük bir kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Altuğ'un canlandırdığı Fiko olan dizi hangisidir?

CEVAP: SÜPER BABA (C)

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Süper Baba dizinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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