Üç çocuk annesinin kilolu haline bakın! 25 kilo veren Bergüzar Korel '3 yıl olmuş' deyip paylaştı! Halit Ergenç'in 13 yıllık eşi...
Doğum kilolarından hızla kurtulan Bergüzar Korel 3 yıl önceki halini paylaştı. Tam 25 kilo veren Korel'den son halleri beğeni toplarken o paylaşımı ilk kez görenler ise şaşıp kaldı.
07.07.2023 11:19 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:20
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, 2020'de Han'ı, 2021 yılının Kasım ayında ise kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Hamile olduğu dönemde kilolu halleri ile çok konuşulan Korel şimdilerde doğum kilolarından kurtulmuş halde. Ünlü oyuncu bugün o dönemki önceki halini paylaştı ve ''3 yıl olmuş'' notunu düştü. İlk kez görenler gözlerine inanamadı. Halit Ergenç'in 13 yıllık eşine bir de bu haliyle bakın! İşte o fotoğraf...
''3 YIL OLMUŞ''
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel İnstagram hesabından eski bir paylaşımı gündeme getirdi. Doğum yaptığı döneme ait olan fotoğraftaki kiloları halleri dikkat çekerken Korel paylaşıma ''3 yıl olmuş'' notunu düştü.